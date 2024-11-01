快訊

影／新莊屁孩隨機踹倒機車 還笑「颱風天倒幾台正常」警立逮人

「發票飛了！」他刷載具竟出現不同手機條碼…真正原因曝光 網曝預防方法

股東撕破臉！北京鼎泰豐能否復活？大陸官方態度是關鍵

11月電子期金融期齊跌

中央社／ 台北1日電

台北股市今天下跌40.35點，收22780.08點。11月電子期收1241.1點，下跌8.05點，正價差0.76點；11月金融期收2060.6點，下跌19.8點，逆價差5.61點。

11月電子期以1241.1點作收，下跌8.05點，成交619口。12月電子期以1240.3點作收，下跌10.25點，成交3口。

電子現貨以1240.34點作收，下跌4.43點；11月電子期貨與現貨相較，正價差0.76點。

11月金融期以2060.6點作收，下跌19.8點，成交570口。12月金融期以2072點作收，下跌13.2點，成交1口。

金融現貨以2066.21點作收，下跌13.51點；11月金融期貨與現貨相較，逆價差5.61點。實際收盤價以期交所公告為準。

金融期 電子期

延伸閱讀

買盤歸隊 台股11月先蹲後跳

放行長者買期貨 立委質疑

逾70歲投資人可開戶玩期貨 立委憂不當勸誘

台南「腐」城！南美館11月推出BL展「吾妄之境」探索ACG中的旖旎風光

相關新聞

逾70歲投資人可開戶玩期貨 立委憂不當勸誘

期貨公會2024年9月底修改相關自律規範，允許逾70歲投資人可開戶投資期貨，引立委關注。立委吳秉叡30日在財委會上說，逾...

十檔期貨新兵 11月報到

期交所自11月1日起，新增士電期貨、亞翔期貨、廣明期貨、上海商銀期貨、台塑化期貨、達發期貨、小型奇鋐期貨、小型達發期貨等...

多項期貨保證金調整

臺灣期貨交易所昨（30）日公告，調整台股、小型台指、客製化小型台指、微型台指、黃金、台幣黃金等期貨契約（TGF）、及黃金...

期貨商論壇／生技期 彈性操作

美股迎來超級財報周，大型科技公司如Google、微軟、Meta、蘋果和亞馬遜都將陸續公布財報，此外，本周還有美國最新通膨...

期貨商論壇／台積期 慎防賣壓

富邦期貨分析師曹富凱表示，美國總統大選進入倒數，川普抨擊拜登簽署《晶片法案》鼓勵企業在美國生產更多晶片，以減少美國對亞洲...

金像電、台耀 四檔叫好

低軌衛星商機逐漸成長，台灣低軌衛星地面設備以零組件與結盟打入國際供應鏈，諸如網通大廠金像電（2368）、台耀（4746）...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。