期貨商論壇／生技期 彈性操作

美股迎來超級財報周，大型科技公司如Google、微軟、Meta、蘋果和亞馬遜都將陸續公布財報，此外，本周還有美國最新通膨、就業、製造業、GDP數據也將相繼公布，牽動聯準會的降息路徑。

然而，在全球股市震盪加劇之際，生技業較不受影響，可發揮資金避風港效果。如臺灣生技期貨為生技類股交易及避險工具，成分股涵蓋上市櫃新藥研發、醫材及藥品製造等指標股，符合現今市場聚焦產業，契約規模為21萬元，保證金15,000元，槓桿為14倍，因此臺灣生技期貨最大優勢在於門檻低、操作彈性高。技術面來看，臺灣生技期貨近期呈弱勢整理，在突破月線反壓前，整體偏空架構不變。由於期貨交易為高槓桿的保證金交易，投資人應衡量自我的投資能力，適度加減碼，並且設定停損機制。（元富期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）