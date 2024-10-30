期貨商論壇／台積期 慎防賣壓

富邦期貨分析師曹富凱表示，美國總統大選進入倒數，川普抨擊拜登簽署《晶片法案》鼓勵企業在美國生產更多晶片，以減少美國對亞洲半導體依賴是錯誤的，反而美國政府應透過加徵關稅，把關稅提高到夠高水平，讓台積電等晶片製造商投入更多自有資金在美國建廠。

儘管大環境仍存在美國經濟動能疑慮及地緣政治風險等不確定性因素，但基本面偏多並未改變。由於聯準會9月啟動降息循環，科技股受惠降息利多，將繼續扮演長線股市的領頭羊。

曹富凱表示，綜合技術面及籌碼面，台股呈現量增，外資近日在期貨的空單仍處高水位，顯示外資避險心態仍濃。台積電期貨目前季線上檔有壓，加上外資持續賣超，要提防獲利了結賣壓持續出籠，預期未來整理數日後，待籌碼沉澱再行上攻。（富邦期貨提供）

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