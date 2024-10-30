十檔期貨新兵 11月報到

期交所自11月1日起，新增士電期貨、亞翔期貨、廣明期貨、上海商銀期貨、台塑化期貨、達發期貨、小型奇鋐期貨、小型達發期貨等八檔股票期貨，以及群益ESG投等債20+ETF期貨、國泰20年美債ETF期貨等二檔ETF期貨，屆時可供交易的股票期貨檔數將增至293檔。

另外，除群益ESG投等債20+ETF期貨、國泰20年美債ETF期貨收盤時間為下午4時15分外，其餘八檔股票期貨收盤時間均為下午1時45分。

期交所每季依市場狀況及交易規則檢視上市、櫃證券是否符合股票期貨標的選取之標準，此次於檢視後新增士電期貨等十檔股票期貨，新增檔數上市契約交割月分包括11月、12月及明年3月、6月、9月等近月、三季月契約，有關契約代號、保證金及契約乘數等相關事宜，可以至期交所網站查詢。

今年以來，證券市場交易熱絡，亦使股票期貨交易需求提升，交易人可透過相同標的之股票期貨進行避險及策略性交易，使得股票期貨交易量同步增溫。

根據期交所統計，股票期貨今年日均量（至9月底）為29萬6,232口，較去年日均量成長35%，未平倉量亦受帶動，9月底未平倉量71萬3,747口，亦較去年同期成長55%，顯示交易人運用股票期貨避險、增益已日趨成熟。

本次新增標的涵蓋強韌電網、半導體、機器人等題材，同時加掛二檔現貨市場交易熱絡的美債及投資等級ESG公司債ETF期貨，有助投資人應對近期美國降息後之利率變動環境，規避利率及總體經濟風險。

11月1日新增後，期交所提供的股票期貨檔數，將自目前283檔增加為293檔，提供交易人更多選擇，以增進期貨市場避險功能。