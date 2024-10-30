東全民權證／陽 挑價內外5%

東陽（1319）9月營收21.7億元，月增2%、年增0.6%，優於市場預期。第3季雖然進入淡季，但因航運缺櫃缺艙、塞港問題相對改善，營收季增2%、年增2.6%，預估稅後純益10.1億元，與上季相當，年增4.4%，每股純益（EPS）1.7元。

2024年全年營運方面，東陽AM業務可望維持增長態勢，OEM業務成長幅度相對較小，市場預估全年營收257.4億元，年增7.9%，因營收規模提升、AM占比增加，且匯率走勢有利，預估毛利率較2023年持續提升至33.2%，因有匯兌利益、中國廠處分利益挹注，預估稅後純益43.8億元，EPS為7.4元。

權證發行商建議，可利用價內外5%以內、有效天期90天期以上的商品介入。（統一證券提供）

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