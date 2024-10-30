全民權證／原相 兩檔有看頭

原相（3227）今年各產品線出貨逐步加溫，帶動獲利明顯成長，加上任天堂Swicth改版，及機器人等題材添具想像空間，外資、投信偏多操作，融資紛紛出場，有利後市表現。

法人分析，原相第3季營收22.6億元，季增10.7%，年增42.0%，優於預期，主要受惠滑鼠、遊戲機及安防監控等穩步季增，雖然產品組合略為轉差，但毛利率及整體獲利仍可維持相對高檔，短期營運動能可望延續。法人認為，美聯準會（Fed）啟動降息循環後，消費性電子市況復甦可期，而任天堂傳出近期將發表下一代Swicth，有利後續拉貨力道。

權證發行商建議，可買進價外20%至價內10%、有效天期60天以上的權證。（永豐金證券提供）

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