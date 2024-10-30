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聯合報社論／賴清德進不了國會，得怪大法官橫柴入灶

全民權證／雙鴻 選逾四個月

經濟日報／ 記者蔡靜紋整理
雙鴻相關權證
雙鴻相關權證

雙鴻（3324）受惠於伺服器營收占比提升和散熱產品價格提高，不僅營收持續成長，獲利能力也跟著優化，市場看好輝達（NVIDIA）人工智慧（AI）伺服器GH200、GB200在雲端服務廠商（CSP）等產業需求強勁帶來的供應鏈效益。

本國投顧法人預估，雙鴻的水冷客戶拉貨動能強勁，訂單持續成長，今年第4季營收有望突破45億元，繳出季增、年增的亮麗成長；雙鴻目前與AI 伺服器相關的水冷板、CDM 及CDU產品，價格過往傳統氣冷產品價格的十至20倍，將為其帶來營運成長動能。

權證發行商表示，可挑選價內外10%以內、120天期以上的中長天期權證，透過靈活操作來參與個股行情。（中國信託證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

伺服器 營收 雙鴻

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