奇鋐、緯穎 押中長天期

Dell、HPE等國際大廠近日陸續發表最新AI平台，並規劃在明年第1季起陸續上市，搭配輝達GB200本季開始小量出貨，奇鋐（3017）、緯穎（6669）等供應鏈營運將受惠。權證券商建議，可利用中長天期、券商造市積極等條件的認購權證，參與相關個股走勢。

奇鋐第3季營收達190.1億元，優於市場預期，主要是受惠於3DVC模組出貨量隨GPU供應緩解而大幅增加，市場預估單季每股純益（EPS）為5.6元。

展望第4季，市場預期H100、H200 3DVC模組出貨量將持續成長，且用於GB200的水冷板以及液冷零組件也將開始小量出貨，推估今年奇鋐水冷營收佔比約5~8%，預估第4季營收將季增7.6%至205.2億元，EPS為6.08元。

法人看好奇鋐在Blackwell系列水冷板的供貨份額為40~45%，另外，也會生產CDU、CDM等液冷零組件，旗下子公司富世達則負責生產伺服器導軌及水冷快接頭模組。隨著2025年液冷零組件滲透率提升下，將優化公司產品組合，推升整體毛利率，預估2025年毛利率將年增至25.2%。

緯穎方面，市場看好AI伺服器將成為主要增長動能，緯穎第2季存貨金額提升至697億元，相較於第1季的486億元與去年第2季的296億元，皆有明顯增長，顯見緯穎對於後市AI伺服器訂單需求強勁推升備料需求增加，主要動能來自於美系客戶ASIC專案將顯著增溫，且品牌GPU亦受到B系列遞延，使H系列訂單進一步增溫。