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金像電、台耀 四檔叫好

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導
低軌衛星商機逐漸成長。示意圖。 (美聯社)
低軌衛星商機逐漸成長。示意圖。 (美聯社)

低軌衛星商機逐漸成長，台灣低軌衛星地面設備以零組件與結盟打入國際供應鏈，諸如網通大廠金像電（2368）、台耀（4746）等台廠，透過工業局 Beyond-5G（B5G）專案，聯手打造低軌衛星地面接收站供應鏈，爭取國際訂單。權證發行商表示，投資人如看好低軌道衛星供應鏈，可透過中長天期權證進場卡位。

投顧法人分析，台廠的低軌道衛星商機有三，其一是SpaceX採用In-house有望轉變為EMS助台廠設廠優勢，因隨著用戶數增加，可能會將較低單價單品委由EMS控管。第二，台廠具備零組件廠打入SpaceX優勢，但未進場的零組件廠有新進難度；單一台廠目前無提供OneWeb、Telesat地面設備，但可由已切入SpaceX台廠擔任領頭羊牽引結盟。第三，目前BF IC由國外市場壟斷，3GPP R19有望幫助台灣晶片廠切入關鍵BF IC，協助國內外ODM廠降低設備成本。

金像電、台耀相關權證
金像電、台耀相關權證

金像電生產高端伺服器PCB，在多層PCB製程擁有解決製程問題的能力；台耀則具備高頻高速銅箔基板材料研發能力，該公司在射頻領域應用的材料也投入多年研發能量。

台耀近期營收表現亮麗，主要受惠於Server Switch Board隨 HGX系列拉貨強勁以及低軌道衛星相關出貨強勁。在AI部分，台燿第4季開始出貨ASIC AI Server的UBB板，並持續受惠 Intel Eagle Stream及AMD Genoa 推出，帶動高階產品出貨量。

若看好金像電、台耀接下來股價表現，可選價內外15%以內、有效天期120天以上權證介入。

低軌衛星 權證 金像電

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