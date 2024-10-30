期交所調整七種期貨契約保證金 31日一般交易時段結束後實施

台股近期受到美國總統大選選情變化影響而波動，但多數法人仍對選後的美台股市持樂觀看法。接下來輝達的GB200伺服器開始量產出貨，供應鏈廠商業績預期出現明顯成長，近期在法人資金簇擁下，成為盤面強勢族群，相關權證可留意布局時機。

2024-10-30 00:00