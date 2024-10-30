基富通八周年送大禮 客戶獨享「好享Check基金健檢」

國內最大基金交易平台－基富通歡慶八周年，並宣布與阿爾發投顧合作推出「好享Check基金健檢」服務，協助國人長期理財規畫。基富通董事長林丙輝表示，平台以多元、友善、低廉、穩健的普惠金融特色，獲得廣大國人肯定，未來將繼續提供更多、更好的服務，滿足更多人終身理財的需求。

在國內投資人的支持下，基富通平台截至今(2024)年9月底的總受益人數超過28.5萬人，朝30萬人大關邁進，同時基金存量突破1,500億元，並呈現持續增長趨勢，今年也將是連續第五年繳出獲利成績，顯示線上一站式理財服務的需求日益增加，及基富通長期推廣全民理財教育的成效獲得肯定。

林丙輝表示，基富通以開放的態度，整合跨產業資源，提供多元化的選擇、友善便捷的工具與低廉的費用成本，讓平台更便利、更好用，吸引更多人來使用。尤其在歡慶開台滿八周年之際，與阿爾發投顧合作推出「好享Check基金健檢」服務，目的便是要協助基富通客戶做好人生的長期理財規劃。

阿爾發投顧董事長陳志彥表示，阿爾發致力於以金融科技力提供AI智能理財服務多年，這次與基富通合作「好享Check基金健檢」服務，是嵌入式金融的代表作，透過金融專業機構的互相合作，串聯API，讓投資人可於基富通平台了解個人基金的投資概況，包括資產分布、股票和債券的比例、主要投資區域與產業，以及前10大投資標的等，進而根據個人的風險承受度來調整投資配置。

基富通總經理王浩宇表示，平台順應普惠金融的政策與潮流，除了今年起全面開放買基金終身0手續費，大大減輕國人理財上的經濟負擔，陸續開發各種創新好用的理財工具與理財資訊，如專屬基金理財APP、「好享加－低檔智動投」、好好退休、好好好長大及ESG基金專區等等，無論是子女教育、成家立業、退休準備或養老規畫，都可以在基富通完成。