晟銘電績優 押長天期

晟銘電（3013）第3季營收26.6億元，季增2%，年增50%。第4季逐步轉型為伺服器整機組裝廠，尤其輝達（NVIDIA）新AI伺服器GB200相關水冷產品也將開始小量生產，有助於營收明顯成長。

美系CSP業者對於H100及H200伺服器需求維持在高檔，高U數伺服器機殼出貨持續增加，一般型伺服器需求回溫，低U數機殼出貨亦同步成長。

晟銘電已取得一家CSP業者GB200的CDU及水冷機櫃（Side Car）組裝代工，出貨單價約3至4萬美元。晟銘電是該CSP業者的CDU SideCar組裝業務主要代工業者。法人預估晟銘電2025年水冷業務營收貢獻為68.4億元，主要考量到CDU及SideCar代工訂單皆有50%。

Meta也將推出自身的伺服器，部分機種搭載水冷散熱系統，預計CDU及機櫃組裝也將由晟銘電取得，為明年增加新的成長動能。水冷業務及新客戶伺服器整機代工將帶動晟銘電營收強勁成長，考慮到水冷業務的代工量優於預期，且也有機會取得 Meta ASIC水冷專案，因此2025年獲利可望更為樂觀。

水冷散熱未來滲透率將持續成長，且晟銘電踏入水冷機櫃組裝後，營收將會明顯跳升，且在其代工訂單比市場預估還要優，未來成長性高，加上未來Meta ASIC也將採用水冷方案，有機會增加水冷訂單，法人看好其業務成長性。

權證發行商表示，若看好晟銘電股價表現，可布局價內外15%以內、有效天期150天以上權證。