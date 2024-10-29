快訊

康芮達中颱上限又強又胖明天登陸 颱風假8縣市有機會

康芮達中颱上限、暴風圈超越蘇迪勒 28年來最胖侵台颱

晟銘電績優 押長天期

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

晟銘電（3013）第3季營收26.6億元，季增2%，年增50%。第4季逐步轉型為伺服器整機組裝廠，尤其輝達（NVIDIA）新AI伺服器GB200相關水冷產品也將開始小量生產，有助於營收明顯成長。

美系CSP業者對於H100及H200伺服器需求維持在高檔，高U數伺服器機殼出貨持續增加，一般型伺服器需求回溫，低U數機殼出貨亦同步成長。

晟銘電已取得一家CSP業者GB200的CDU及水冷機櫃（Side Car）組裝代工，出貨單價約3至4萬美元。晟銘電是該CSP業者的CDU SideCar組裝業務主要代工業者。法人預估晟銘電2025年水冷業務營收貢獻為68.4億元，主要考量到CDU及SideCar代工訂單皆有50%。

Meta也將推出自身的伺服器，部分機種搭載水冷散熱系統，預計CDU及機櫃組裝也將由晟銘電取得，為明年增加新的成長動能。水冷業務及新客戶伺服器整機代工將帶動晟銘電營收強勁成長，考慮到水冷業務的代工量優於預期，且也有機會取得 Meta ASIC水冷專案，因此2025年獲利可望更為樂觀。

水冷散熱未來滲透率將持續成長，且晟銘電踏入水冷機櫃組裝後，營收將會明顯跳升，且在其代工訂單比市場預估還要優，未來成長性高，加上未來Meta ASIC也將採用水冷方案，有機會增加水冷訂單，法人看好其業務成長性。

權證發行商表示，若看好晟銘電股價表現，可布局價內外15%以內、有效天期150天以上權證。

伺服器 營收

延伸閱讀

遭控疏於保護未成年人 TikTok與Meta在巴西挨告

奇鋐、貿聯 認購火熱

雙鴻董座林育申親率團隊 參加美國OCP展搶攻水冷商機

GB200引爆水冷大商機 雙鴻預告業績走勢將90度向上

相關新聞

鴻海、台達電 認購靚

台股近期受到美國總統大選選情變化影響而波動，但多數法人仍對選後的美台股市持樂觀看法。接下來輝達的GB200伺服器開始量產出貨，供應鏈廠商業績預期出現明顯成長，近期在法人資金簇擁下，成為盤面強勢族群，相關權證可留意布局時機。

奇鋐、嘉澤 四檔有潛利

輝達（NVIDIA）透露GB200系統已進入量產，投資買盤再次聚焦AI供應鏈廠商，奇鋐（3017）有望受惠水冷板需求增加...

晟銘電績優 押長天期

晟銘電（3013）第3季營收26.6億元，季增2%，年增50%。第4季逐步轉型為伺服器整機組裝廠，尤其輝達（NVIDIA...

全民權證／東陽 優選逾60天

東陽（1319）第4季進入北美旺季，船運問題緩解，預計營收將順利成為全年高峰，在基期墊高下，法人預估第4季營收將季增5%...

全民權證／元太 二檔馬力夯

元太（8069）受惠KOBO及Kindle推出彩色電子書閱讀器（e-Reader）新品，有利刺激市場需求成長，昨（29）...

全民權證／群創 挑價內外15%

群創（3481）Chip-first產能預期今年下半年開出，主供IDM廠車用及PMIC產品，將可挹注中個位數營收；RDL...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。