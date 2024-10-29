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康芮達中颱上限又強又胖明天登陸 颱風假8縣市有機會

康芮達中颱上限、暴風圈超越蘇迪勒 28年來最胖侵台颱

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全民權證／元太 二檔馬力夯

經濟日報／ 記者蔡靜紋整理
元太相關權證
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元太（8069）受惠KOBO及Kindle推出彩色電子書閱讀器（e-Reader）新品，有利刺激市場需求成長，昨（29）日股價相對大盤強勢，逆勢上漲4元，收在302元。

元太前九月合併營收224.88億元，年增5.6%。董事長李政昊先前於法說會指出，電子紙標籤（ESL）已走出谷底，且各產品線進入成長軌道，今年營運一季比一季好。

元太是亞馬遜電子書閱讀器唯一的電子紙供應商，受惠這波Kindle系列上市。本國投顧法人認為，元太ESL及e-Reader事業後續有望同步成長，數位看板則具長期潛力。

權證發行商表示，投資人如看好元太投資機會，可挑選價內外10%以內、120天期以上的中長天期權證，透過靈活操作來參與個股行情。（群益金鼎證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

元太 權證

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