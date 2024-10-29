期貨商論壇／永續期 避險優選

多位聯準會官員集體發聲，傾向更為緩慢的降息步調。受到聯準會高官偏鷹派講話影響，交易員削減對聯準會明年降息的押注，使美債殖利率支撐在4.2%左右的近期高位，加上近期川普交易再次抬頭，市場寬鬆預期進一步遭到削弱，美債殖利率與美元一同走強。

市場矚目的美國非農就業數據將在1日公布，根據目前美國就業情況，明年第1季前持續趨緩的機率較高，若開出較市場預期低的新增就業人數，短線上殖利率可能出現較大回落，有助於帶動市場對於明年資金行情的樂觀情緒；不過，就業市場若持續強勁，10年期美債殖利率就有機會維持在目前水位。

目前櫃買指數已跌破10月來區間底部，熱門股包含矽光子、機器人與設備相關概念股均線全數轉差，加上川普再度點名台灣偷走美國晶片生意，卻沒付出相應保護費，使台積電回測月線，整體台股表現較為承壓，投資人可參考永續期貨進行適量避險操作，降低波動。

期交所的臺灣永續期貨屬於小型契約，交易門檻低，主要追蹤臺灣永續指數，該指數由永續表現較佳的上市櫃公司組成，與加權指數相關性高，資金運用也更為靈活。但須留意風險，做好資金管控。（永豐期貨提供）

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