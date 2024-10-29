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台指期 短線震盪格局

經濟日報／ 記者王皓正／台北報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

股期雙市昨（29）日回檔修正，指數齊步失守23,000點關卡。分析師表示，現階段期現貨正價差收斂，外資淨空單增加532口、攀升至4萬口。展望盤勢，期貨商表示，預期在美國總統大選前投資人觀望氣氛濃厚，台指期較無表現空間，短線上維持震盪格局。

昨天台積電下跌0.95%回測月線，下跌家數超過900家，各類股表現疲弱；加權指數終場下跌271點，收在22,926點，成交量3,417億元。台指期下跌346點至22,976點，價差方面，正價差為49.41點。

永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分，三大法人昨日賣超401.61億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少807口至17,478口，其中，外資淨空單增加532口至40,874口。至於十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單，則是減少2,151口至19,824口。

永豐期貨指出，台積電法說會過後指數缺乏題材，加上美國總統大選前投資人觀望氣氛濃厚，指數較無表現空間，短線上維持震盪格局。

群益期貨表示，現階段外資期現貨略為悲觀布局，自營商選擇權保守布局，月、周選略為悲觀布局，整體籌碼面略為悲觀。技術面上，昨天台股下跌但量能卻無明顯放大，目前在台積電受到壓抑回測月線下，短線台股仍以保守格局看待。

至於選擇權未平倉量部分，周買權最大未平倉（OI）落在23,500點，周賣權最大OI落在22,500點；月買權最大OI落在25,200點，月賣權最大OI落在22,000點。全月未平倉量put／call ratio值由0.72下降至0.65。VIX指數上升1.05至27.12。

群益期貨指出，自營商選擇權淨部位，目前並無明顯多空方向。近月選擇權籌碼保守格局，賣權OI小於買權OI之差距為1萬餘口，賣權OI增量不增反減。周選方面，賣權OI往下履約價翻移退守，目前選擇權空方呈現表態。

台積電 期貨

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