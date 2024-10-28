全民權證／聯發科 選逾四個月

聯發科（2454）法說會本周登場，本國投顧法人樂觀看待天璣9400出貨展望， 第4季財測可望大致符合市場預期。

展望2025年，本國投顧法人認為智慧型手機仍為聯發科主要成長支柱，天璣9400和新一代產品將隨旗艦機型推出而更受市場歡迎，預期旗艦SoC出貨量在2025年將高於2024年。

除消費和網通ASIC外，法人預期聯發科AI相關產品將於2025年第4季量產，並於2026年顯著貢獻營收。此外，亦將受惠Wi-Fi7滲率提升，以及PCSoC及車用產品於2025年下半年上市，相關營收貢獻自2026年起大幅成長。

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