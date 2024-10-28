全民權證／和碩 瞄準價內外15%

和碩（4938）受惠iPhone 16新機上市，且在資訊、消費性產品線出貨表現皆優於預期下，帶動9月營收重返千億大關，月增23.5%、年減17.7%，為今年單月次高。法人預估和碩第4季營收將登上全年單季高峰。

和碩今年iPhone 16系列主要代工16 Pro及16 Plus，法人指出，和碩從原先預估第3季通訊產品持平，到如今交出雙位數增長，顯示蘋果拉貨力道優於和碩預期。展望本季，法人預估，隨著iPhone 16新機持續銷售，預估和碩10月、11月通訊產品業績都將受到帶動，激勵第4季營收登上全年單季高峰。

權證券商建議，看好相關題材的投資人，可挑選價內外程度在15%以內、且距到期日四個月以上之權證。（凱基證券提供）

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