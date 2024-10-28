全民權證／大銀微 兩檔活跳跳

大銀微系統（4576）在半導體設備、PCB製程設備、智慧製造、工廠自動化等領域訂單能見度提高，今年第4季及2025年具營運動能，考量「機器人」題材對股價的激勵作用，法人看好其營運發展。

大銀微產品各終端應用領域近期以半導體設備、PCB製程設備、智慧製造、工廠自動化需求較佳，其中，半導體設備相關動能主要有三。一是AI衍生商機、半導體廠設置、第三生產基地相關訂單；二為先進封裝檢測設備相關訂單；第三，鑽孔機、打件機、AOI檢測設備等PCB製程設備需求隨AI、高速運算加速發展而增溫。

權證發行商建議，可布局價內外20%以內、有效天期150天以上的商品。（群益金鼎證券提供）

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