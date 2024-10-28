達興材、信紘科 四檔熱

台積電法說釋出AI需求旺盛且才剛開始的展望，為相關特用化學、設備族群帶來利多，達興材料（5234）、信紘科（6667）等個股營運有望受惠。權證發行商表示，如看好相關台積電概念股可透過中長天期權證商品彈性操作。

景氣緩步復甦，半導體相關設備廠需求回升，近期台積電法說會後，相關供應鏈走強，其中設備供應鏈率先表態，先進製程相關設備持持續是盤面上的亮點。隨著電子產業AI需求趨勢明確，各公司相繼增加資本支出，以搭上AI浪潮，資金擴散至其他設備廠，尤其基期低的PCB、封裝測試設備廠與無塵室供應商股價也跟進走高，強勢的設備股可短線操作。

達興材料、信紘科相關權證

信紘科第3季合併營收為11.46億元，較第2季成長45％，年增74％；累計前九月合併營收為25.76億元，較去年同期成長42％，超越去年全年營收24.13億元。

除設備股外，先進製程對於電子級化學品需求及要求也提高，顯影、蝕刻、剝離、清洗等製成過程中所需要用到的特用化學品也隨著台積電在先進製程的發展而成長，加上台積電扶植國內業者的國產化趨勢，台灣原料採購比重達目標至2030年將由目前的65%提升至68%。

法人表示，在台積電全台大擴廠的規劃下，達興材料等台廠可望受惠擴廠及同步受惠國產化加速。達興材料積極衝刺半導體材料市場，公司預期下半年有五、六項驗證中的產品導入量產，包括針對先進封裝提供的間接材料，屆時可望推升營收貢獻占比達10%。