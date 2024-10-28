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神達、矽格 挑中長天期

經濟日報／ 記者王皓正／台北報導
神達、矽格相關權證
神達、矽格相關權證

台股走勢多空震盪，盤面上營運成長性佳的業績題材股，短線股價走勢相對抗震，投資人可參考神達（3706）、矽格（6257）等表現，利用權證參與行情，放大獲利空間。

神達強攻伺服器事業，日前宣布增資旗下北美組裝廠MiTAC Information System Corp.，交易總金額達2,500萬美元（約新台幣8.04億元）。據了解，神達北美廠產能供不應求，此次增資主要用來擴產，以因應持續增長的訂單，後續隨新產能到位，有助神達接單，進一步衝刺業績。

神達受惠大型雲端資料中心客戶需求熱度持續，以及車用電子市場持續穩健成長，推升第3季合併營收達151.5億元，為單季次高，也是歷年最旺的第3季，季增15.58%，年增54. 58%；前三季合併營收379.11億元，為同期次高，年增36.95%。

IC測試大廠矽格近期手機客戶追單，網通相關業務同步強強滾，伴隨明年AI PC應用接棒放量，公司對營運展望樂觀。法人看好，矽格營運將逐步走揚，2025年營收有望挑戰新高。

矽格9月合併營收衝上15.8億元，攀上26個月來高點，月增4.78%，年增14.3%；前九月合併營收為133億元，年成長16%，創歷年同期次高紀錄。

權證券商建議，若是投資人看好此兩檔，可以選擇價內外10%內、有效天期150天以上的權證入手。

營收 矽格 神達

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