期貨商論壇／永續期 活用資金

近期影響台股的重要事件，包括本周即將迎來多個美股巨頭財報公布和美國總統大選。總統大選結果將對全球產生廣泛性的影響，而在此之前，市場的波動高機率會呈現區間震盪整理的膠著行情，因部分投資人正靜待選舉結果塵埃落定後，台股才會有較明確趨勢。

環顧外在環境，日本27日進行眾議院全面改選。眾議院席次共456席，結果自民黨僅獲191席、公明黨24席，合計215席並未過半。石破茂若要繼續執政，勢必要尋求其他在野黨共同執政。目前日本政治邁入不穩定狀態，將使後續日央貨幣政策調整更加困難，留意後續日圓和日股走勢可能會有較大波動。

另外，美國總統大選進入倒數，各家民調顯示目前不論是搖擺州或是全國，川普和賀錦麗支持度仍不相上下。從上周聯準會（Fed）最新公布的褐皮書也可以發現，目前美國企業對於員工的招聘行為受到美國總統大選的不確定性，因此較為謹慎。

投資人若想藉此機會參與行情，可以透過期交所推出的「臺灣永續期貨」，該期貨屬於小型契約，交易門檻低。其主要追蹤臺灣永續指數，該指數由永續表現較佳的上市櫃公司所組成，涵蓋半導體、金融、傳產等公司，與加權指數相關性高，資金運用也更為靈活。但須注意期貨槓桿特性，留意風險，做好資金管控。（統一期貨提供）