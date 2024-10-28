期貨商論壇／航運期 多頭蓄力

國際情勢方面，上周六以色列襲擊了伊朗前核武設施及導彈基地，並告訴伊朗不能還擊，而伊朗總統裴澤斯基安也在市場開盤前回應此事，表示會適當的回應以色列飛彈攻擊，且不尋求戰爭，故在昨（28）日一開盤，石油就下挫，但黃金只有呈現小跌的態勢，油價後續須觀察以色列態度，以及下周的美國大選結果。

台股受美國總統候選人川普上周末在熱門podcast節目中提出台灣搶走美國的晶片生意，主張「保護費」論，衝擊大盤開高走低留上影線，終場下跌至23,198點。而航運業表現觀察，雖昨天大盤下跌，航運指數仍逆勢小漲0.32%，回顧近期表現，航運指數10月10日左右回檔至季線附近出現止穩轉強，目前短周期均線出現多方排列，顯示航運股的偏多力道開始轉強，而主要原因在於上海出口集裝箱運價指數（SCFI）的每周跌勢逐漸趨緩，甚至最新一周的數據出現連八周下跌後首次轉升，成為航運股新一波偏多勢頭。

投資人若希望參與整個航運業整體股價表現，可考慮搭配臺灣期交所2022年6月推出的航運期貨，其標的為航運指數，成分股涵蓋海運、空運及陸運等不同行業。該期貨為小型化契約設計，每一口原始保證金15,000元，有助交易人更加靈活運用期貨作為避險或交易輔助工具。（永豐期貨提供）