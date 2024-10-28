中型100台指期 12月掛牌

臺灣期貨交易所即將推出臺灣中型100指數期貨，相關規劃及增修訂規章已獲主管機關核准，預計12月上旬掛牌上市，以提供市場多元商品選擇，增加資產管理與財富管理的靈活性。

現行國內期貨商品標的主要集中在以大型股為主的加權指數及類股指數，如電子、金融指數，然而，中型股股性活潑、具成長潛力，吸引交易人關注。此次推出臺灣中型100指數期貨，標的指數成分股涵蓋市值排名第51~150名之上市公司，將使期現貨市場交易人、資產管理及財富管理業者更精確掌握中型股市場動向。

臺灣中型100指數由臺灣證券交易所及富時國際有限公司合作編製，採流通市值加權，成分股包含許多熱門標的，如萬海（2615）、技嘉、京元電、群創及長榮航等，代表多元產業題材。指數成分股權重分散，前十大成分股權重介於1.5%至3%間，較不受單一成分股影響，提供穩定的市場代表性；且整體成分股市值僅約占加權指數的16%，提供與大型股不同之交易機會。

臺灣中型100指數期貨的契約乘數為每點新臺幣10元，最小升降單位為指數1點，依10月2日指數收盤19,790.47點計算，契約規模約新台幣20萬元，提供交易人精準避險及靈活調整部位的優勢，交易時間包括日盤及夜盤，可即時因應國際市場行情變化操作，掌握市場波動。原始保證金約為契約規模的7%，並適用不同商品價差部位組合保證金，可提升資金運用效率，到期交割月份為自交易當月起連續三個月份，加上三個接續的季月，另漲跌幅限制、最後交易日、最後結算日、每日結算價及最後結算價計算方式等，同其他國內股價指數期貨。

對於中小型類股ETF的投資者及資產管理者而言，臺灣中型100指數期貨將提供重要的避險管道，並創造更多期現貨市場間的交易機會。此次期交所推出臺灣中型100指數期貨，將豐富國內指數期貨商品，為交易人及資產管理業者提供更全面的交易與避險工具，進一步提升交易及資產管理的靈活性與效益。