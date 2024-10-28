期交所臺灣中型100指數期貨將登場

為提供市場多元商品選擇，增加資產管理與財富管理的靈活性，臺灣期貨交易所將推出臺灣中型100指數期貨，相關規劃及增修訂規章已獲主管機關核准，預計12月上旬掛牌上市。

現行國內期貨商品標的主要集中在以大型股為主的加權指數及類股（如：電子、金融）指數，然而，中型股股性活潑、具成長潛力，吸引交易人關注。這次推出臺灣中型100指數期貨，標的指數成分股涵蓋市值排名第51~150名之上市公司，將使期現貨市場交易人、資產管理及財富管理業者更精確掌握中型股市場動向。

臺灣中型100指數由臺灣證券交易所及富時國際有限公司合作編製，採流通市值加權，成分股包含許多熱門標的，如萬海（2615）、技嘉（2376）、京元電（2449）、群創（3481）及長榮航（2618）等，代表多元產業題材。指數成分股權重分散，前十大成分股權重介於 1.5 % 至 3 % 間，較不受單一成分股影響，提供穩定的市場代表性；且整體成分股市值僅約占加權指數的16%，提供與大型股不同的交易機會。

臺灣中型100指數期貨的契約乘數為每點新台幣10元，最小升降單位為指數1點，依10月25日指數收盤19,790.47點計算，契約規模約新台幣20萬元，提供交易人精準避險及靈活調整部位的優勢，交易時間包括日盤及夜盤，可即時因應國際市場行情變化操作，掌握市場波動。原始保證金約為契約規模的7%，並適用不同商品價差部位組合保證金，可提升資金運用效率，到期交割月份為自交易當月起連續三個月份，加上三個接續的季月，另漲跌幅限制、最後交易日、最後結算日、每日結算價及最後結算價計算方式等，同其他國內股價指數期貨。

對於中小型類股ETF的投資者及資產管理者而言，臺灣中型100指數期貨將提供重要的避險管道，並創造更多期現貨市場間的交易機會。期交所這次推出臺灣中型100指數期貨，將豐富國內指數期貨商品，為交易人及資產管理業者提供更全面的交易與避險工具，進一步提升交易及資產管理的靈活性與效益。