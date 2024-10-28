富邦證券積極投入反詐行動 總經理檢視南港分公司各項反詐騙執行情形

富邦證券積極投入反詐騙行動，總經理郭永宜10月23日親自檢視全新開幕的南港分公司，瞭解基層營業同仁如何落實反詐騙的作為，及如何提高警覺性，協助客戶辨識詐騙情境。郭永宜期望透過基層營業同仁把守第一線，協助客戶預防金融詐騙案件。

富邦證券總經理郭永宜表示，近期多起受害人在網路上受到「投資名人」的邀請加入Line群組，「投資名人」暗示可以有豐厚的獲利，投資人加入並匯款後才發覺受騙，因此券商基層營業同仁協助客戶把關就更顯重要。富邦證券對於反詐騙不遺餘力，成立反詐專責單位，透過跨部門的推動與執行，提升反詐運作機制，並與刑事警察局合作，打造堅強的防線，阻絕詐騙案件於源頭，善盡金融機構的社會責任。

為了讓客戶瞭解與熟稔防範詐騙要訣，全新開幕的南港分公司特別舉辦有獎徵答活動，與現場客戶熱烈互動，藉此提升客戶的反詐意識。針對詐騙手法不斷推陳出新，富邦證券不僅在官網成立反詐騙專區，方便客戶進行資訊查詢，同時拍攝一系列反詐影片，透過客說會、交易平台與社群媒體等各種管道進行反詐宣導，提醒投資人留意金融詐騙樣態。