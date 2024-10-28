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11月台股期指跌150點

中央社／ 台北28日電

台北股市今天終場跌150.38點，收23198.07點。11月台指期以23326點作收，下跌150點，與現貨相較，正價差127.93點。

台灣期貨交易所為近2個月指數期貨契約訂定開盤參考價為，11月期貨23476點、12月期貨23495點。

台股今天終場跌150.38點，收23198.07點，成交金額新台幣3282.75億元。

11月台指期貨以23326點作收，跌150點，成交8萬4774口；12月期貨以23346點作收，跌149點，成交614口。實際收盤價格以期交所公告為準。

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