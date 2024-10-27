長榮航、東陽 四檔搶鏡

經濟日報／ 記者王皓正／台北報導
長榮航。記者黃仲明／攝影
長榮航。記者黃仲明／攝影

台股震盪劇烈，但「法人高持股、獲利佳」的優質族群股價相對抗震，投資人可參考長榮航（2618）、東陽（1319）等，利用權證參與行情。

近期指數震盪劇烈，盤勢預期上有壓、下有撐，由於第3季財報邁入結算，後市選股方面可多留意法人持股增減有變化之族群類股，汰弱留強。

長榮航、東陽相關權證 圖／經濟日報提供
長榮航、東陽相關權證 圖／經濟日報提供

展望後市，就短線而言，美股及亞股走勢仍是觀察重點，但近期重量級個股法說會的市場反應，也將是市場行情指標；操作上，部分法人持股比率高、且獲利佳的個股，因獲市場買盤進駐，後續走勢值得留意。

長榮航9月合併營收達173.6億元，年增5.8%；其中客運營收達105.6億元，貨運營收47.6億元；累計2024年前九月合併營收達1,644.5億元，年增12.4%。

貨運方面，各市場出口需求穩定，台灣AI伺服器、東南亞出口服飾與電子類產品及大陸電商貨量維持成長。另受惠電子新品上市出貨潮帶動下，長榮航充分運用貨機及客機腹艙運能，積極攬收高價貨源，使得整體貨運表現持續價量齊揚。

東陽9月自結稅前盈餘3.81億元，若排除兩期匯兌，9月獲利較去年同期成長7.5%；累計今年前九月自結稅前盈餘39.34億元，年增40%，每股盈餘6.51元，創史上同期新高紀錄，更賺贏去年全年。

據東陽揭露資訊，東陽9月自結稅前盈餘3.81億元，本期匯兌損失4,977萬，去年同期則是匯兌利益5,925萬元，若是排除匯兌差異，9月獲利較去年同期成長7.5%。

展望後市，東陽今年第2季、第3季因為大陸電動車搶出貨，造成海運缺艙、缺櫃的情況相當嚴重，這些不利因素排除之後，海運不利因素獲得改善，進入第4季AM（售後維修市場）傳統旺季，海運問題緩解，東陽第4季營運表現更加樂觀。

永豐金證券建議，若投資人看好此兩檔，可布局價外程度20% 以內中長天期權證。

東陽 長榮航

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