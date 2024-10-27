全民權證／嘉澤 挑價內外15%
嘉澤（3533）第3季營收80.9億元，創單季新高，優於市場預期，法人看好第4季營收更上一層樓，明年營收成長20%。
法人指出，嘉澤受惠伺服器新平台滲透率提升至逾40%、通用伺服器回穩，加上英特爾V1Socket出貨，帶動PCIe Gen5及DDR5等拉貨增加，第3季產品單價及營收表現亮眼。
嘉澤目前是兩大平台伺服器Socket主要供應商，在Birch Stream及下一代Oak Stream維持三大供應商，且未見新供應商加入，法人預期2025年在Birch stream加入下，將帶動產品平均價格成長逾三成。
投資人可買進價內外15%以內、距到期日90天以上權證，如嘉澤元富49購02、 嘉澤凱基44購01。（元富證券提供）
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