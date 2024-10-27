期貨商論壇／黃金期 長線有撐

黃金技術面呈現多頭走勢。近期金價已經突破2,700美元關口，並在突破2,750美元的重要壓力位後出現回落。若黃金期貨能成守穩5日均線，則下一步將挑戰2,800美元。

近期，中東緊張局勢再度升溫，以及即將到來的美國總統大選，增加市場的不確定性，使得投資者對未來的經濟和政治環境感到擔憂，因此也推動黃金的需求明顯增加，而這也成為近期推動黃金價格上漲的主要因素之一。

美國聯準會啟動降息周期，市場預期未來可能進一步下調利率。低利率環境降低持有黃金的機會成本，增加黃金的投資吸引力。此外，各國央行，特別是新興市場國家的央行，持續增加黃金儲備，反映對黃金長期價值的信心，並對金價形成有力支撐。

觀察CFTC非商業交易人籌碼面變化，黃金期貨的非商業人持倉淨多單部位出現加碼現象，多單口數增加至286,434口，顯示出在大額交易人中，無論出於避險需求還是行情判斷，對黃金的看法依然樂觀。

總結來看，黃金市場目前受到基本面和技術面的雙重支撐，整體趨勢維持多方格局；儘管美股走強和美債殖利率上升帶來的壓力可能導致短期波動，但大選前的不確定性和全球經濟風險讓黃金依然是吸引資金流入的重要資產。（華南期貨提供）