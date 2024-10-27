期貨商論壇／鴻海期 震盪盤堅

經濟日報／ 記者周克威整理
鴻海董事長劉揚偉。 記者林俊良／攝影
鴻海董事長劉揚偉。 記者林俊良／攝影

鴻海期貨自10月4日以長紅K作收，指數站回所有均線之上，並突破自8月初旬以來維持近兩個月的W底型態頸線，隨後盤勢沿著5日均線維持上升趨勢，所有均線亦呈現多頭發散；基本面上，搭載輝達Blackwell晶片的GB200機櫃將於本季開始小量出貨、明年放量出貨，在強勁基本面支撐下，整體有利技術面發展表現，操作建議可以震盪盤堅格局看待。

鴻海（2317）為全球規模最大的EMS廠，在20餘國設有生產及服務據點，產品涵蓋手機、伺服器、平板電腦、筆記型電腦、網通設備等，以及各類電子零件如連接器、連接線等；近年投入AI與5G技術開發，並發展電動車、半導體、醫療等應用。

鴻海在全球伺服器市占率已達40%，為全球規模最大的伺服器製造商，董事長劉揚偉表示，鴻海是全球第一個出貨輝達GB200 AI伺服器的廠商，且具有垂直整合優勢，本身可提供80%所需零件，包含液冷所需連接器、不同水路的連接器等。鴻海也於墨西哥打造全球最大的GB200伺服器生產基地，以因應經局勢的變化。

另外，先前在鴻海科技日上，除大談AI商機外，鴻海同時展出三款新EV，分別為MODEL D、U、A三款車型，持續朝2025年拿下全球電動車市占率5%的目標邁進。（國票期貨提供）

伺服器 期貨交易 鴻海

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