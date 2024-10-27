台指期 短線保守看待

台股上周五（25日）呈現量縮反彈，終場指數上漲155點、收在23,348點，周線收黑，但留下影線。期貨商表示，近期在多空續作觀望縮手下，短線仍以保守格局看待，並觀察買盤能否持續湧入。

上周五台指期上漲186點、至23,476點，正價差為132.55點，在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加1,929口至15,758口，其中外資淨空單增加1,981口至37,492口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少337口至16,279口。

其中，上周五外資現貨買超、期貨淨空單增加，自營商選擇權淨部位，目前並無明顯多空方向。近月選擇權籌碼保守格局，賣權OI小於買權OI差距為九千餘口，買權賣權OI增量皆不明顯。周選擇權方面，買權賣權OI增量呈現拉鋸，目前選擇權多空互不相讓。

元富期貨指出，就技術面觀察，台指期上周五呈現開高走高格局，盤中震盪超過150點，但午盤之後電子股買盤湧入，終場上漲逾百點，以紅K棒作收。目前指數重返至5日均線，短線拉回可視為正常輪動，加上美國大選在即，市場對選情也抱持觀望，可觀察後續買盤是否能持續湧入。

永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在24,000點，周賣權最大OI落在22,500點；月買權最大OI落在25,200點，月賣權最大OI落在22,500點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.69上升至0.78，VIX指數下降0.32至25.02；外資台指期買權淨金額1.12億元、賣權淨金額0.57億元，整體選擇權籌碼面偏多。

整體來說，櫃買市場技術面格局須留意熱門股是否有撐，若資金持續回流權值股，導致櫃買出現帶量長黑，下方震盪區間可能失守。

群益期貨表示，外資期現貨保守布局，自營商選擇權保守布局，月、周選擇權保守布局，整體籌碼面保守格局；技術面上，上周五台股量縮反彈，近期在多空續作觀望縮手下，短線仍以保守格局看待。