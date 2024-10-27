全民權證／緯穎 選逾兩個月

緯穎（6669）台南二廠預計2027年第4季完工投產，未來將結合研發與製造量能，加速新品試產與驗證，推進伺服器電路板製造，並從台灣出貨至馬來西亞，進行後段組裝量產。

緯穎台南一廠去年11月量產，由於客戶對AI伺服器需求強勁，緯穎去年拍板擴建台南二廠，完工後將南台灣的廠房、倉庫集中，就近進行全球新品測試，量產則由馬來西亞廠進行。

緯穎9月合併營收345.05億元，月增7.2%，年增119.7%；前九月合併營收2,449.28億元，年增33.5%。展望未來，緯穎表示樂觀看待。

投資人可挑選價內外程度20%以內、距到期日兩個月以上之權證，如緯穎國泰45購02、緯穎統一48購02。（國泰證券提供）