智邦、川湖 認購耀眼

台股近期高檔量縮整理，多頭格局不變，隨著輝達（NVIDIA ）GB200伺服器開始出貨，智邦（2345）、川湖（2059）等人工智慧（AI）供應鏈持續成為資金青睞焦點，發行券商建議，偏多投資人可透過權證的槓桿效果，擴大獲利空間。

法人分析，智邦第3季營收281.9億元，季增15.4%，年增25.7%，優於市場預期，主要隨上游半導體製程產能改善，AI基礎建設相關產品及AI加速卡等產品出貨量瓶頸舒緩，獲利可望同步繳出亮麗成績單。

智邦、川湖相關權證 圖／經濟日報提供

展望2025年，法人對於智邦保持樂觀看法，主要原因除高階交換器將自400GbE升級至800GbE，以及AI加速卡相關產品自今年第3季持續增量外，AI基礎建設產品自第3季開始升級至下一代，以及ODM產品線逐漸回溫，亦為重要關鍵。

隨著規格升級驅動產品單價走揚，進而帶動營收擴增，加上竹北廠產能將於今年第4季開出，法人預估，智邦2025年營收可望持續成長10%至15%，獲利同步水漲船高。

川湖因輝達H100、H200等AI伺服器相關導軌持續出貨，及通用型伺服器維持小幅成長，且廚具庫存調整獲得改善並維持高雙位數年增，帶動稼動率持續向上，第3季營收25.7億元，季增2.3%，年增81%，法人預期產品組合維持優勢，獲利表現持穩。

法人認為，即使川湖不再獨家供應GB200伺服器導軌，但仍享有高市占率，且品質與產線高度自動化帶來的效益，可維持既有獲利水準，有利評價提升，至於通用型伺服器景氣已見曙光，廚具滑軌庫存的負面效應逐季降低，亦使整體展望正向。

權證發行商指出，投資人可買進價內外15%以內、距到期日90天以上的相關認購權證，但最好善設停利停損價位。