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周末很夏天、下周急轉深秋陡降溫 專家曝雙颱侵台機率

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欣興、景碩 四檔擁利基

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
欣興、景碩相關權證 圖／經濟日報提供
欣興、景碩相關權證 圖／經濟日報提供

欣興（3037）、景碩（3189）等ABF族群，在AI、網通等需求持續增溫，法人圈看好後市營運前景，投資評等為「買進」，權證券商建議，可利用券商造市積極、價內外合理等條件的認購權證，參與相關個股走勢。

欣興方面，來自輝達Hopper架構的HDI需求強勁，相關稼動率已接近滿載且仍供不應求，目前將PCB產線持續轉換至HDI產線以因應加單需求；ABF及BT稼動率分別提升至80%及90%，帶動第3季營運，其中，毛利率在整體稼動率提升下，為14.7%，單季每股純益（EPS）1.6元。

欣興在輝達AI GPU之Blackwell架構延續HDI主要供應商地位，預估最快將在11月初步進入量產，但量產初期以B200為主要出貨形式，加上Hopper架構亦延續強勁需求，訂單滿載情況將延續至明年第1季，預估在第4季產能轉換順利下，將由既有的滿載產能再提升5%，營收規模將再向上提升。

另外，輝達將在CES 2025發表RTX 5090及5080 Gaming GPU，GB202及GB203將在本季開始備貨，亦有望推升ABF載板稼動率下，市場預估欣興今年EPS約6元、明年成長至11元。

景碩第3季ABF受惠中國大陸遊戲廠商推出3A大作，帶動遊戲消費性顯卡需求增溫，市場預估單季ABF載板出貨有望季增超過一成，加上產品組合優化，以及ABF載板稼動率回升至八成以上，毛利率由前季29.1%回升至30.9%，稅後純益6.7億元、季增59.1%，EPS為0.8元，獲利為近七季新高。

看好相關個股後市，可挑選價內外5%以內、有效天期90天以上的權證入手。

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