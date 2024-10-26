啟碁、達發 聚焦長天期

啟碁（6285）與達發（6526）在網通產業持續成長下，未來業績仍具發展空間，股價修正過後，法人開始布局。權證發行商表示，可挑選長天期相關認購權證擇機進場。

全球家戶寬頻網路2025年邁向光纖寬頻10G PON加上無線網路WiFi 7新時代，國際電信業者啟動設備升級採購潮，帶動網通業商機。此外美國政府訂下2030年全美家庭都能享受高速網路的目標，並提撥超過420億美元來達成這目標。隨著拜登政府任期近尾聲，在年底美總統大選前，將會加快速度對網通設備補助。

啟碁、達發相關權證 圖／經濟日報提供

啟碁近期除來自企業客戶需求減緩，營運商客戶需求也轉保守，啟碁北美充電樁量產出貨，加上低軌衛星、5G FWA產品訂單增溫，第2季每個月營收都有百億水準，7、8月營收雖轉淡，後市仍可期。

達發在全球藍牙市占率全球前三，藍牙音訊約四年推進一世代；達發在全球固網寬頻市占率全球前三，固網寬頻約七年推進一世代，隨著市占提升且規格升級，帶動整體混和單價提升，營運量價齊揚，提供中長期營運基本盤。

聯發科宣布Wi-Fi 7平台搭配達發的10G-PON及2.5G PHY實體層晶片，預期未來聯發科大小平台如 WiFi/STB/智慧電視/5G/安控/車用等，未來將與達發有更多業務合作，此外，達發持股亞信20%與九暘29.2%股權，亞信提供PC介面高速乙太網控制晶片，九暘深耕乙太網收發器/交換器與乙太供電，搭配聯發科無線通訊晶片支援，達發有望跟著展翅高飛。

權證發行商表示，若看好啟碁與達發後市股價表現，可藉由價內外20%以內、距到期日150天以上的權證參與行情。