聽新聞
0:00 / 0:00
全民權證／晟銘電 二檔放閃
晟銘電（3013）今年前三季營收67.3億元，已超過2023全年營收64.6億元；第2季每股純益（EPS）0.97元，為歷史單季新高。
過去晟銘電機櫃一個月出貨約800台，因為大陸廠有內銷，已擁有量產技術能力，目前產能擴充為一個月至少1,500櫃。年底量產Sidecar，已把周邊機構件都準備好，一旦GB200晶片供應上線，就能配合出貨。產能方面，泰國廠土木建築預期今年12月完工，工廠內設備已下單採購，12月可望開始試產，2025年第1季可進入量產。整體產能泰國廠場地夠大，目前粗估成長20~30%沒有問題。
權證發行商建議，若看好晟銘電後市股價表現，可挑選價內外5%以內、有效天期150天以上的商品介入。（中國信託證券提供）
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言