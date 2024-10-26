全民權證／晟銘電 二檔放閃

晟銘電（3013）今年前三季營收67.3億元，已超過2023全年營收64.6億元；第2季每股純益（EPS）0.97元，為歷史單季新高。

過去晟銘電機櫃一個月出貨約800台，因為大陸廠有內銷，已擁有量產技術能力，目前產能擴充為一個月至少1,500櫃。年底量產Sidecar，已把周邊機構件都準備好，一旦GB200晶片供應上線，就能配合出貨。產能方面，泰國廠土木建築預期今年12月完工，工廠內設備已下單採購，12月可望開始試產，2025年第1季可進入量產。整體產能泰國廠場地夠大，目前粗估成長20~30%沒有問題。

權證發行商建議，若看好晟銘電後市股價表現，可挑選價內外5%以內、有效天期150天以上的商品介入。（中國信託證券提供）