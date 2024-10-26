全民權證／世紀鋼 選逾60天

世紀鋼（9958）受惠合計588.5MW裝置容量的台電二期與海龍風場jacket交貨，學習曲線好轉，隨第4季離岸風電3-1期逐步開工，有利營運，預估全年營收129.7億元，年減10.6%，稅後純益26.8億元，年增156.6%，每股純益（EPS）為10.4元。

總裝置容量2,335MW的離岸風電3-1期將於2026年起陸續併網，加上世紀鋼與子公司世紀風電承作3-1渢妙風場500MW，共20座套管式水下基礎訂單，市場預期相關訂單將於今年第4季開始執行，加上2025年台北港五期與擎天塔擴廠規劃，預估2025年稅後純益37.9億元，年增41.3%，EPS 14.7元。看好個股後市的投資人，建議利用價外20%至價內10%，可操作天期60天以上的商品介入。（永豐金證券提供）