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全民權證／燿華 押價內外20%

經濟日報／ 記者何佩儒整理
燿華相關權證 圖／經濟日報提供
燿華相關權證 圖／經濟日報提供

燿華（2367）9月營收15.3億元，較去年同期成長22.4%，累計前九月營收140.5億元，年增24%，為五年來新高。燿華近年持續優化產品組合，減少消費性電子產品的營收占比，其中汽車在高頻高速的趨勢下，自動駕駛滲透率升，汽車板從傳統板移到HDI，推動PCB成長動能。

今年因全球政府陸續對中國大陸電動車實施關稅，汽車板預估下半年約與上半年持平。除持續與國外客戶洽談低軌衛星相關訂單，燿華對AI伺服器也有布局，在AI伺服器周邊用板部分，已進入驗證階段。燿華的泰國廠預計明年中旬建置完成，明年底前加入量產行列。

看好燿華後市表現的投資人，可挑選價內外20%左右，中長天期的權證介入。（統一證券提供）

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