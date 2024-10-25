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11月電子期金融期齊漲

中央社／ 台北25日電

台北股市今天上漲155.93點，收23348.45點。11月電子期收1289.05點，上漲12.95點，正價差7.98點；11月金融期收2099點，上漲10.80點，正價差4.74點。

11月電子期以1289.05點作收，上漲12.95點，成交336口。12月電子期以1283.50點作收，上漲6.10點，成交2口。

電子現貨以1281.07點作收，上漲10.12點；11月電子期貨與現貨相較，正價差7.98點。

11月金融期以2099點作收，上漲10.80點，成交203口。

金融現貨以2094.26點作收，上漲8.73點；11月金融期貨與現貨相較，正價差4.74點。實際收盤價以期交所公告為準。

金融期 電子期

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