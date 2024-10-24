快訊

特斯拉飆漲近22%提振史指 IBM拖累道瓊下跌140點連4黑

聽新聞
0:00 / 0:00

期貨商論壇／輕原油期 橫向整理

經濟日報／ 記者王皓正整理
以色列總理私邸遭攻擊，擔憂以色列與黎巴嫩真主黨的衝突影響原油供應，加上美國總統選舉前不確定性升高，輕原油價格將持續橫向整理。 路透
以色列總理私邸遭攻擊，擔憂以色列與黎巴嫩真主黨的衝突影響原油供應，加上美國總統選舉前不確定性升高，輕原油價格將持續橫向整理。 路透

國泰證期顧問部分析師吳佩奇表示，國際貨幣基金（IMF）將明年全球經濟成長速度從先前預測的3.3%下調至3.2%，加上美國煉油廠結束季節性維護，已反映在近期輕原油價格，然而以色列總理私邸遭攻擊，擔憂以色列與黎巴嫩真主黨的衝突影響原油供應，加上美國總統選舉前不確定性升高，輕原油價格將持續橫向整理。

中國大陸公布第3季GDP成長4.6%，雖優於市場預期但已連續兩季低於年初設定的5%目標。石油輸出國組織（OPEC）月報將全球今、明年原油需求增長預測分別同時下調每日10萬桶，並將中國大陸今年原油需求增長預估下調至58萬桶。由於中國大陸政府分別下調一年期和五年期LPR 25個基點，市場修正中國大陸原油需求的保守態度、以色列總理私邸遭攻擊擔憂中東衝突持續，推升12月交割的輕原油期貨價格站回短期均線。

在原油供需數據部分，國際能源署（IEA）月報保守看待中國大陸能源需求，將其今年原油需求增長預估自上個月的18萬桶調至15萬桶，並預計中國大陸明年原油需求增長仍將疲軟。（國泰期貨提供）

以色列 原油價格

延伸閱讀

以色列連日空襲 敘利亞黎巴嫩住宅大樓傳死傷

無視布林肯籲停火 真主黨首次發射精準導引飛彈

川普誇稱幾乎天天通話 與以色列總理關係好

報復在即！以色列防長鼓舞空軍：炸完伊朗 世界將見識我們的能耐

相關新聞

台指期 留意短線風險

股期雙市昨（24）日回檔修正，指數齊步挫跌逾百點。分析師表示，現階段期現貨正價差擴增，外資淨空單減少584口、降至3.5...

期貨商論壇／華固期 伺機操作

中央銀行總裁楊金龍稱將滾動式檢討決定是否繼續推出第八波信用管制。住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨認為第八波信用管制極有...

期貨商論壇／輕原油期 橫向整理

國泰證期顧問部分析師吳佩奇表示，國際貨幣基金（IMF）將明年全球經濟成長速度從先前預測的3.3%下調至3.2%，加上美國...

大立光、玉晶光 權證四檔靚

儘管蘋果iPhone的銷量增長放緩，分析師認為，蘋果依然在高階市場保持絕對優勢。隨iPhone的AI功能將逐步開放，有助...

創意、世芯 權證瞄準偏價外

在ARM閉源且高額授權金與權利金收取下，愈來愈多廠商為了降低對於ARM倚賴，考量RISC-V架構具低功耗與靈活性，RIS...

全民權證／上銀 優選逾90天

上銀（2049）9月營收21.6億元，月增6%、年增0.13%，為14個月以來新高，法人預期，第4季營收有機會守穩第3季...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。