期貨商論壇／輕原油期 橫向整理

國泰證期顧問部分析師吳佩奇表示，國際貨幣基金（IMF）將明年全球經濟成長速度從先前預測的3.3%下調至3.2%，加上美國煉油廠結束季節性維護，已反映在近期輕原油價格，然而以色列總理私邸遭攻擊，擔憂以色列與黎巴嫩真主黨的衝突影響原油供應，加上美國總統選舉前不確定性升高，輕原油價格將持續橫向整理。

中國大陸公布第3季GDP成長4.6%，雖優於市場預期但已連續兩季低於年初設定的5%目標。石油輸出國組織（OPEC）月報將全球今、明年原油需求增長預測分別同時下調每日10萬桶，並將中國大陸今年原油需求增長預估下調至58萬桶。由於中國大陸政府分別下調一年期和五年期LPR 25個基點，市場修正中國大陸原油需求的保守態度、以色列總理私邸遭攻擊擔憂中東衝突持續，推升12月交割的輕原油期貨價格站回短期均線。

在原油供需數據部分，國際能源署（IEA）月報保守看待中國大陸能源需求，將其今年原油需求增長預估自上個月的18萬桶調至15萬桶，並預計中國大陸明年原油需求增長仍將疲軟。（國泰期貨提供）