期貨商論壇／華固期 伺機操作

中央銀行總裁楊金龍稱將滾動式檢討決定是否繼續推出第八波信用管制。住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨認為第八波信用管制極有機會登場，而房價因實價登錄遞延一個月到一個半月影響，數據尚在消化第七波選擇性信用管制之前的成交，自然不會下降。受到央行第七波信用管制影響，房市交易低迷，投資人不彷可以留意華固期（HOF）做相關操作。

限貸令衝擊買氣，8月預售屋交易量較6月腰斬。統計實價網站最新揭露數據顯示，2024年8月預售揭露件數為8,720件，較6月房市交易熱絡時的16,431件減少47%，顯示預售買氣短期出現快速降溫。全台房市受銀行房貸緊縮與第七波信用管制影響，銀行對於房屋鑑估值仍持保守態度，也讓貸款成數難以達到實際交易價格的八成，恐衝擊明年將交屋的預售屋購屋族。

公股行庫依照銀行法第72-2條規定設算比率仍偏高，持續消化已核貸案件。新青安房貸統計9月受理戶數5,664戶，創今年3月以來低點。為杜絕人頭戶情形，銀行加強貸前、貸後管理態度明確，讓新青安假性需求漸漸消退。（群益期貨提供）