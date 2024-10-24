台指期 留意短線風險

股期雙市昨（24）日回檔修正，指數齊步挫跌逾百點。分析師表示，現階段期現貨正價差擴增，外資淨空單減少584口、降至3.5萬口，展望盤勢，現階段技術面轉為弱勢，指數不排除回測區間下緣，投資人仍宜留意短線回檔風險。

現貨與期貨行情方面，川普交易持續發酵成為美股交易熱點，10年期美債殖利率上升觸及三個月以來高點（最高升至4.25%），以及投資人對科技股財報的等待，以致大型科技股引領大盤下跌，美股周三終場四大指數同步收黑。

台股方面，昨天早盤台積電一度走高，不過午盤後轉弱，終場以平盤作收，使指數全日維持震盪格局，加權指數終場下跌142點，收在23,192點。櫃買部分，昨天從平盤左右開出，隨後一路盤跌至收盤。期貨部分，台指期昨天下跌105點至23,304點，價差方面，正價差111.48點。永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分，三大法人賣超150.04億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少625口至13,829口，其中，外資淨空單減少584口至35,511口。至於十大交易人中的特定法人，全月的台指期淨空單，則是減少11口至16,616口。

永豐期貨指出，目前櫃買與台指期格局類似，幾次上攻區間頂部未果，後續若權值股沒有太多表現，指數不排除回測區間下緣，投資人須留意類股短線回檔風險。

群益期貨表示，現階段外資期現貨保守布局，自營商選擇權保守布局，月、周選略為悲觀布局，整體籌碼面保守格局。技術面上，目前台股電金熄火，短線在台股呈現量縮整理下，台股以區間震盪格局看待。至於選擇權市場，選擇權未平倉量部分，周買權最大未平倉（OI）落在24,000點，周賣權最大OI落在22,500點；月買權最大OI落在25,200點，月賣權最大OI落在21,100點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.77下降至0.69。VIX指數上升0.13至25.34。群益期貨表示，自營商選擇權淨部位，目前並無明顯多空方向。近月選擇權籌碼保守格局，賣權OI小於買權OI之差距為8,000餘口，買權賣權OI增量皆不明顯。周選方面，買權OI增量積極大增，目前選擇權空方呈現表態。