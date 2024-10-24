全民權證／碩天 挑價內外15%

碩天（3617）以自有品牌CyberPower銷售為主，2023年底開始重新設計產品、並進行生產據點調整後，首批訂單將自今年12月開始出貨，將成為2025年另一成長動能 。

銷售通路方面，今年上半年營收比重分別為經銷通路商（VAR/Distribution）68% 、零售通路（Retail）22% 、電信營運商（FTTH／Operator）2.9%、 OEM／ODM6.6%、其他0.5%。近年來經銷通路商營收比重逐年攀升，並為營收成長動能主要來源。2022年開始進行產品調整，減少承接獲利較低的訂單，2023年、2024年營收雖未大幅成長，但毛利率與營業利益率有顯著提升。

權證發行商建議，看好碩天後市的投資人，可挑選價內外15%以內、有效天期120天以上的商品介入。（群益金鼎證券提供）

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