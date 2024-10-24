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全民權證／華航 兩檔動能旺

經濟日報／ 記者高瑜君整理
華航相關權證
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華航（2610）9月合併營收160.09億元，為歷年同期最高，年增11.03億元，增幅7.4%，其中客運收入為94.46億元，年增2.22億元，增幅2.41%，主因旅運市場需求持續活絡。第3季營收521億元，累計前九月合併營收約1,509.81億元，年增9.75%，在單月、單季及累計前三季營收均為歷年同期高點。

法人指出，整體而言，華航第4季客運淡季不淡，國人出國旅遊熱潮未減且票價保持在高檔，看好客運載客率在75~80%區間；貨運部分，隨著電子消費品運輸需求回升，加上進入貨運營運旺季，且在中國電商商品需求旺盛下，貨運營運持續向上。

看好華航後市表現的投資人，可買進價內外15%以內、距到期日180天以上的認購權證，參與短多行情。（元大證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

客運 營收

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