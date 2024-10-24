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全民權證／上銀 優選逾90天

經濟日報／ 記者何佩儒整理
上銀相關權證
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上銀（2049）9月營收21.6億元，月增6%、年增0.13%，為14個月以來新高，法人預期，第4季營收有機會守穩第3季水準，單季營收可望回到年成長。

上銀營運處於谷底緩步回升階段，目前觀察各市場需求變化不大，而客戶庫存水位都已處於相對低檔，惟中國經濟振興政策還需要一段時間觀察，加上俄烏、以巴戰爭與美國總統大選等變數，客戶處於觀望。近來上銀也切入機器人領域，與美系廠商合作發表機器人相關新品，由於台灣在機器人硬體及關鍵零組件方面，具備完整的供應鏈生態系，將有競爭優勢。

權證發行商表示，看好上銀可挑選價內外5%左右，90天期以上的權證介入，透過靈活操作參與個股行情。（凱基證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

上銀 機器人 營收

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