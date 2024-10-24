創意、世芯 權證瞄準偏價外

在ARM閉源且高額授權金與權利金收取下，愈來愈多廠商為了降低對於ARM倚賴，考量RISC-V架構具低功耗與靈活性，RISC-V逐步進入AI加速運算晶片設計環節中。

ASIC未來開案推估仍會維持強勁，主要受惠廠商包含創意（3443）、世芯-KY（3661）。權證發行商表示，可挑偏價外的長天期認購權證操作。

法人指出，在陸系廠商未能取得Arm v9版本的授權，促使陸系業者尋求替代方案，並且擺脫美國箝制，許多IC設計業者為避免x86和ARM受到技術限制，積極投入開放架構，海外廠商也因此投入相關技術的研究，以確保未來進入大陸市場路徑暢通。RISC-V即為突破封鎖的機會，目前以RISC-V架構晶片出貨其中約五成來自大陸。

法人預期創意2024年營收較2023年持平或小幅成長，NRE有雙位數成長，量產則是雙位數下滑，但毛利率會年增數個百分點，創意HPC和AI訂單將帶動營運成長，N5 AI客戶採用HBM3已量產，因此下一代HBM3e也有機會在2024年Tape-out，有助未來營運。

市場擔憂世芯-KY的美系IDM客戶量產專案的終端客戶不明確，但法人指出，美系IDM客戶量產專案將支撐世芯2025年營收年增，而美系IDM客戶量產專案終端客戶並非以超大規模雲端服務提供商或中國大陸客戶為主。

世芯已為美系IDM客戶於2025年取得約三倍CoWoS產能，考量晶圓代工合作夥伴生產與出貨時間之下，預估來自該客戶的量產營收將年增至約6.5-7億美元。