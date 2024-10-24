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大立光、玉晶光 權證四檔靚

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導
隨iPhone的AI功能將逐步開放，有助帶動iPhone銷量，大立光、玉晶光營收跟進看佳。 （聯合報系資料庫）
隨iPhone的AI功能將逐步開放，有助帶動iPhone銷量，大立光、玉晶光營收跟進看佳。 （聯合報系資料庫）

儘管蘋果iPhone的銷量增長放緩，分析師認為，蘋果依然在高階市場保持絕對優勢。隨iPhone的AI功能將逐步開放，有助帶動iPhone銷量，相關供應鏈包括大立光（3008）、玉晶光（3406）營收跟進看佳。

根據統計，大立光前9月累計營收412.4億元，為歷史次高，也是五年來最高。毛利率49.45%，年增3.1個百分點，稅後純益172.4億元，年增33.25%，每股純益（EPS）129.16元。第3季營收攀高，主要是產品組合中，包括來自客戶端對市場的高期待，加上高階產品領先競爭對手出貨，推升營收規模及獲利，不過在基期已高下，大立光對第4季業績看法保守。由於已逐漸展開對已談定價格合約的2025年出貨的產品提前生產準備，法人估算，大立光第4季產能利用率與第3季相當。

大立光、玉晶光相關權證
大立光、玉晶光相關權證

玉晶光9月營收25.86億元，月減2.06%，年減25.3%；前9月累計營收177.2億元，創歷來新高，年增19.4%。法人表示，玉晶光9月營收月減年增主因在於VR（虛擬實境）產品出貨減少，而依往例，第4季營收將較第3季略減。

分析師指出，儘管市場上對蘋果創新力的質疑聲浪不斷，但消費者對蘋果生態系統的信任仍在增強。雖然iPhone 16系列僅進行小幅升級，但其整體生態系統創新卻不容忽視。蘋果的價格策略、服務營收以及逐步創新，已長期鞏固其高階市場的主導地位。

權證發行商表示，投資人若看好大立光與玉晶光後續表現，可以挑選價內外10%以內，120天期以上的權證，以小金搏大利。

營收 蘋果

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