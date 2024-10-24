11月電子期金融期齊跌
台北股市今天下跌142.24點，收23192.52點。11月電子期收1277.20點，下跌6.85點，正價差6.25點；11月金融期收2088.80點，下跌10.40點，正價差3.27點。
11月電子期以1277.20點作收，下跌6.85點，成交685口。12月電子期以1275點作收，下跌10點，成交1口。
電子現貨以1270.95點作收，下跌8.83點；11月電子期貨與現貨相較，正價差6.25點。
11月金融期以2088.80點作收，下跌10.40點，成交404口。
金融現貨以2085.53點作收，下跌9.26點；11月金融期貨與現貨相較，正價差3.27點。實際收盤價以期交所公告為準。
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