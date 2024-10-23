期貨商論壇／半導體30期 正面看待

台積電（2330）第3季財報優於預期。隨物聯網、智慧手機行業推升對高階製程晶片需求，董座魏哲家表示，半導體產業因AI需求爆發，明年台積電資本支出高於今年是可能的。

市場資金在展望樂觀氣氛中，簇擁推升半導體30期貨指數18日盤中創近期波段高點，但臨近美國總統大選，美國10年期殖利率走高至4%以上，投資人買氣傾向保守、且預期聯準會降息速度放緩，指數轉高檔震盪。

外媒傳美國政府對中國敏感技術投資的最新限制，進入最後審查階段，最終規定將在近期發布；儘管台積電已通知美國商務部，華為可能透過第三方訂購規避限制，並澄清未主動提供晶片給華為，但市場仍擔心美國商務部持續調查台積。美國從2022年10月開始透過出口管制限制中國獲得先進的半導體技術。

半導體30期貨指數來到6月底、7月初大區間震盪下緣，仍需時間消化上檔賣壓。觀察多條短期均線向上穿越半年線形成多頭排列，或帶動季線加速上彎，觀察是否有利指數在波段高檔震盪後再次重拾上行動能。儘管單日量能未持續增加，建議周線未跌破前，仍可正面看待後續走勢。（凱基期貨提供、記者周克威整理）