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期貨商論壇／生技期 弱勢整理

經濟日報／ 記者周克威整理
生技示意圖。 圖／聯合報系資料照片
生技示意圖。 圖／聯合報系資料照片

國發會每兩年發布一次的人口推估報告顯示，長期老化程度再提升，除2025年進入超高齡社會，2030年總人口開始低於2,300萬人，人口結構變遷已逐漸擴大，影響社會。

隨老年人口增加，對於醫療保健、疾病預防和治療的需求也隨之上升，生技產業能夠通過創新技術和新藥開發，提供更有效的解決方案來應對這些挑戰。此外，生技產業的發展還能創造就業機會，促進經濟增長。

臺灣生技期貨為生技類股交易及避險工具，其成分股涵蓋上市櫃新藥研發、醫材及藥品製造等指標股票，可表彰台灣整體生技醫療產業的表現，也符合現今市場聚焦之產業，其契約規模約為21萬元，而保證金為15,000元，槓桿約為14倍，因此臺灣生技期貨的最大優勢在於門檻低、操作彈性高，交易人可以較低資金成本進行交易及避險。

技術面來看，臺灣生技期貨近期呈弱勢整理格局，均線轉為下彎，因此在突破月線反壓之前，整體偏空架構不變。由於期貨交易為高槓桿的保證金交易，均有高度投資風險，投資人應衡量自我投資能力適度做加減碼的動作，並設定停損機制，以利有效控制投資風險。（元富期貨提供、記者周克威整理）

期貨交易 生技產業

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